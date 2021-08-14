Смертельное ДТП седана и арбузной фуры произошло под Новосибирском

Автомобиль Lifan столкнулся с грузовым Volvo на трассе в Убинском районе Новосибирской области. Водитель легковушки погиб. Фура завалилась и засыпала дорогу арбузами.

ДТП произошло около 5.40 (1.40 мск) в субботу. Автомобиль Lifan на 1241-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Volvo, сообщает паблик «АСТ-54».

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, женщина-пассажир доставлена в больницу. Фура завалилась и засыпала арбузами дорогу. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.