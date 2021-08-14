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Смертельное ДТП седана и арбузной фуры произошло под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Lifan столкнулся с грузовым Volvo на трассе в Убинском районе Новосибирской области. Водитель легковушки погиб. Фура завалилась и засыпала дорогу арбузами.

ДТП произошло около 5.40 (1.40 мск) в субботу.  Автомобиль Lifan на 1241-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Volvo, сообщает паблик «АСТ-54».

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, женщина-пассажир доставлена в больницу. Фура завалилась и засыпала арбузами дорогу. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.


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Новосибирск #ДТП
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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

ANVikulov

слили так хорошо работал Россия одним словом.

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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