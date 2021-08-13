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Крупнейшие торговые сети проверят из-за роста цен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба России после жалоб граждан на рост цен начала проверки крупнейших сетей. В списке «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ФАС намерены оценить ценообразование торговых сетей и выяснить причины роста стоимости товаров. Если в ходе проверки выявят нарушения, то компаниям может грозить оборотный штраф до 15% годовой выручки.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф для торговых сетей теоретически может составить 600 миллиардов рублей.

Ранее представители торговых сетей заявляли, что вынуждены поднимать цены на продукты из-за резкого роста стоимости перевозок. Так, на фоне пандемии коронавируса транспортные расходы выросли почти на 20%.

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Экономика #Торговля
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