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Путин и Меркель встретятся в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа встретятся в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов»,— отмечается в сообщении.

Последний раз Ангела Меркель встречалась с Владимиром Путиным в январе 2020 года. Скорее всего, новые переговоры будут финальными для двух лидеров, так как немецкий канцлер вскоре покинет свой пост.

Известно, что после встречи с президентом России в Москве Меркель отправится на Украину. Официальный Берлин пока не сообщал детали планируемого визита в Киев.

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Политика #Мир
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