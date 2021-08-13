АвтоВАЗ ограничил выпуск авто из-за дефицита электроники

АвтоВАЗ ограничит производство на своем заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, сообщает пресс-служба компании.

Так, линия по производству Lada Granta будет остановлена с 16 по 20 августа, линия по выпуску Lada Niva будет производить ограниченное количество автомобилей, а линия по выпуску автомобилей на платформе B0 будет работать на следующей неделе только в течение двух дней.

Персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством — две трети от среднего заработка. При этом отмечается, что проблема с нехваткой компонентов может продлиться и после 20 августа.

«Завод "LADA Ижевск", производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок», — отмечается в сообщении.

Сейчас АвтоВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок компонентов и возвращения своих заводов к нормальному режиму работы.