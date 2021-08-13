НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ ограничил выпуск авто из-за дефицита электроники

Источник:
Sibnet.ru
359 1
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ ограничит производство на своем заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, сообщает пресс-служба компании.

Так, линия по производству Lada Granta будет остановлена с 16 по 20 августа, линия по выпуску Lada Niva будет производить ограниченное количество автомобилей, а линия по выпуску автомобилей на платформе B0 будет работать на следующей неделе только в течение двух дней.

Персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством — две трети от среднего заработка. При этом отмечается, что проблема с нехваткой компонентов может продлиться и после 20 августа.

«Завод "LADA Ижевск", производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок», — отмечается в сообщении.

Сейчас АвтоВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок компонентов и возвращения своих заводов к нормальному режиму работы.

Еще по теме
Китайским олимпийцам вручат роскошные лимузины Hongqi H9
Lada Niva стала звездой британского журнала
Почему у России нет серийного электромобиля
УАЗ Hunter перевели на электричество
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Найдены новые жертвы похитителя школьницы на Алтае
Примета августа: много рябины – к холодной зиме
Инвесторы нашлись для нового омского аэропорта Федоровка
Тува оказалась беднейшим регионом по индексу борща
Самое популярное
Бюджетникам запретят иностранные мессенджеры
Путин придумал способ победить пиратов
Лукашенко сказал, когда признает Крым российским
США ввели новые санкции против России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Семья противников вакцинации умерла от COVID
35
Украина допустила размещение американских сил ПВО
20
Российское правительство поставило на водородную энергетику
20
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
17
Навальному предъявили новое обвинение
Sibnet.Ru