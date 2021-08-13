Инвесторы нашлись для нового омского аэропорта Федоровка

Два инвестора готовы поучаствовать в строительстве аэропорта Омск-Федоровка, но решается вопрос с федеральным финансированием, сообщил во время прямого эфира в Instagram губернатор Омской области Александр Бурков.

«Есть два инвестора – "Новапорт" и "Аэропорты регионов". Они готовы стать концессионерами. Есть нерешенный вопрос с федеральным финансированием. Федеральная собственность – взлетная полоса и аэронавигационная система. Другого выхода нет – мы должны выносить аэропорт (из города)», – сказал Бурков.

По его словам, власти региона ведут переговоры с авиакомпаниями, которые могут стать базовыми в новом аэропорту.

Омск-Федоровка – будущий омский аэропорт, который строили в 15 километрах от города. В 2012 году строительство было приостановлено из-за нехватки денег. Существующий аэропорт находится в черте Омска, что создает определенные неудобства.