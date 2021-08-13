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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Инвесторы нашлись для нового омского аэропорта Федоровка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Flame / CC BY-SA 3.0

Два инвестора готовы поучаствовать в строительстве аэропорта Омск-Федоровка, но решается вопрос с федеральным финансированием, сообщил во время прямого эфира в Instagram губернатор Омской области Александр Бурков.

«Есть два инвестора – "Новапорт" и "Аэропорты регионов". Они готовы стать концессионерами. Есть нерешенный вопрос с федеральным финансированием. Федеральная собственность – взлетная полоса и аэронавигационная система. Другого выхода нет – мы должны выносить аэропорт (из города)», – сказал Бурков.

По его словам, власти региона ведут переговоры с авиакомпаниями, которые могут стать базовыми в новом аэропорту.

Омск-Федоровка – будущий омский аэропорт, который строили в 15 километрах от города. В 2012 году строительство было приостановлено из-за нехватки денег. Существующий аэропорт находится в черте Омска, что создает определенные неудобства.

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Омск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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