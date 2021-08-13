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Сериал «Пищеблок» с 30 августа покажут на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Пищеблок»

Телепремьера сериала «Пищеблока», вошедшего в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны, состоится 30 августа на канале СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету летом 1980-го, в разгар Олимпийских игр, в пионерском лагере «Буревестник» происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам и возвращаются совершенно другими.

Увлеченные летними романами вожатые не замечают, как в отрядах оживают страшные легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» предстоит пионеру Валере и вожатому Игорю.

Главные роли в сериале, снятом по одноименному роману Алексея Иванова, сыграли Ангелина Стречина, Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко и другие актеры.

«Пищеблок» — самый популярный сериал среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Мистическую фантастику посмотрело более миллиона подписчиков сервиса. Проект также вошел в топ-3 самых обсуждаемых сериалов весны по данным платформы YouScan и в топ-10 самых популярных сериалов первого полугодия 2021 года, согласно исследованию агентства Telecom Daily.

Сериал «Пищеблок» будет выходить с 30 августа в 22.00 на канале СТС.

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