Автомобилисты поделились главными суевериями

Автомобилисты верят в взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя, сообщается в исследовании «СберАвто».

В то, что, если помыть машину, пойдет дождь, верят 36% принявших участие в опросе, приводят «Известия» данные исследования. О существовании этой приметы знают 59% автомобилистов.

Второе по популярности суеверие связано с птичьим пометом на автомобиле — 36% опрошенных верят, что он принесет деньги или счастье владельцу авто. Еще 35% респондентов слышали о том, что автомобиль может «обидеться» и сломаться, если обсуждать в его салоне скорую продажу, а 23% уверены в том, что так оно и есть.

Также российские автолюбители считают важным «обмыть» новый автомобиль — иначе он долго не прослужит. Следовать данному суеверию старается каждый пятый опрошенный (19%).

Всего 12% автомобилистов верят, что выброшенный из окна мусор приведет к потере удачи, а 8% считают, что нельзя слишком радоваться свободным дорогам — «тут же встанешь в пробку». В несчастливые госномера с «шестерками» верят 6% опрошенных. Только 4% автолюбителей считают, что свист в салоне предвещает встречу с сотрудником ГИБДД.

Среди наиболее редких примет опрошенные отметили те, что могут навлечь ДТП — некоторые воздерживаются от обсуждения аварий в салоне, чтобы не навлечь на себя несчастный случай на дороге. Привлечь удачу и деньги, по мнению респондентов, может другой ритуал — нужно приложить к голове бумажник, проезжая под мостом, по которому идет поезд.