Российский мультсериал стал самым популярным в мире

Мультфильм «Маша и Медведь» российского производства занял первую строчку в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщает компания Animaccord.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых популярных детских шоу на планете, и мультсериал «Маша и Медведь» оказались на первом месте, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Сериал переведен на 42 языка, в минувшем году он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов. В последние два месяца сериал опережает «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль».

Мультипликационный сериал «Маша и Медведь» стартовал на ТВ в 2009 году. Мультфильм создан при помощи трехмерной графики. Транслируется на телевизионных каналах «Карусель», «Мульт», «Супер» и других.