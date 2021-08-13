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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне назвали самые сложные профессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врачи, космонавты и шахтеры стали самыми сложными профессиями по мнению россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру» совместно со «Сбер.Здоровье».

Более половины из опрошенных 5 тысяч человек (52%) отметили, что сложнее всех остальных профессия врача. Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%).

Также в топ вошли такие профессии, как саперы, пожарные, пилоты, учителя, водолазы и программисты.

Говоря о критериях, по которым выбирали профессии, респонденты отвечали, что самое сложное в работе – это уровень ответственности. На втором месте оказался такой критерий, как опасность для жизни и здоровья.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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