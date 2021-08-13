Россияне назвали самые сложные профессии

Врачи, космонавты и шахтеры стали самыми сложными профессиями по мнению россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру» совместно со «Сбер.Здоровье».

Более половины из опрошенных 5 тысяч человек (52%) отметили, что сложнее всех остальных профессия врача. Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%).

Также в топ вошли такие профессии, как саперы, пожарные, пилоты, учителя, водолазы и программисты.

Говоря о критериях, по которым выбирали профессии, респонденты отвечали, что самое сложное в работе – это уровень ответственности. На втором месте оказался такой критерий, как опасность для жизни и здоровья.