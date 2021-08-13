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Грозы и ветер придут в Хакасию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 метров в секунду ожидаются в Республике Хакасии в выходные, жителей призывают к осторожности, сообщает правительство региона.

Температура воздуха в выходные будет держаться на уровне 17-19 градусов тепла. С понедельника начнется небольшое потепление: воздух днем будет прогреваться до 23 градусов тепла.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — говорится в сообщении.

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Хакасия #Гео
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