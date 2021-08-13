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Полиция Алтая раскрыла подробности задержания похитителя ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Похитителя 12-летней девочки из Алтайского края, задержанного накануне в Республике Алтай, помог найти местный рыбак, заметивший того на берегу реки. Он получит награду, сообщает МВД республики.

40-летний житель поселка Малоенисейское Алтайского края, больше недели назад объявленный в федеральный розыск за похищение 12-летней девочки, которую на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома, был задержан накануне в окрестностях села Курота Онгудайского района.

Ранее следователи сообщали, что днем 31 июля мужчина увидел 12-летнюю девочку на велосипеде на проселочной дороге между поселками Малоенисейское и Семеновод. С силой толкнув ее, он связал ей руки и ноги, надел на нее мешок, погрузил в прицеп самоходного транспортного средства и увез в подвал занимаемого им дома. Девочку искали десятки людей – правоохранители и волонтеры, она сама вернулась домой ночью 2 августа.

Было возбуждено уголовное дело о похищении, из-за того, что мужчина скрылся от органов следствия, его объявили в федеральный розыск. У оперативников появилась информация, что он мог направиться в Республику Алтай. ориентировку разослали по всем отделам республики, довели ее и до жителей.

«Накануне 36-летней житель Онгудайского района, во время рыбалки вблизи села Курота, увидел на берегу реки мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого. Сельчанин сообщил об этом в полицию. Выехавшие по сообщению гражданина участковый уполномоченный полиции и сотрудник уголовного розыска застали подозреваемого на одной из улиц села Курота», – говорится в сообщении полиции.

Мужчина вел себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал зарабатывать на сборе ореха. Он сказал, что потерял документы, но во время беседы с полицейскими, он все-таки назвал свое настоящее имя. Во время осмотра его вещей обнаружили и паспорт.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Утром в пятницу задержанного передали полицейским Алтайского края для дальнейших следственных действий. Уточняется, что мужчина, опознавший обвиняемого, будет награжден. Ранее полиция обещала награду за сведения о разыскиваемом.

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