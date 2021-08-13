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Сбор девочек в новосибирские школы оказался дороже среднероссийского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Набор необходимых вещей в школу для девочки обошелся жителям Новосибирска в среднем в 14, 7 тысячи рублей, это на 11% выше суммы, которую отдают за такой набор в целом по России, сообщает данные исследования Lamoda.

За повседневную одежду и обувь (рубашка, жакет, колготки, юбка и туфли) родители девочек отдавали 8, 4 тысячи рублей. Одежда на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) обошлась в 3, 6 тысячи рублей. Кроме того, родители покупали и школьные принадлежности, такие как пенал (330 рублей) и рюкзак (2, 3 тысячи рублей).

На школьный набор для мальчика на каждый день (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) новосибирцы потратили 6 тысяч рублей. Спортивную форму и кроссовки для мальчиков покупали в среднем за 4 тысячи рублей, а рюкзаки — за 2 тысячи рублей. Таким образом, полноценный мужской комплект одежды и школьных принадлежностей обошелся родителям в среднем в 12, 2 тысячи рублей. Это на 2% меньше средней стоимости такого набора по России.

Самым популярным цветом спортивного костюма у девочек был розовый, а у мальчиков — черный. Рубашки детям выбираю в основном белые или синие.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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