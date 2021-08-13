Торговые центры Новосибирска проверяют после сообщений о бомбе

Посетителей и сотрудников ТЦ «Аура» и ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали из зданий из-за сообщений о минированиях, помещения проверят спецслужбы.

«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится в сообщении Антитеррористической комиссии Новосибирской области.

За лето в Новосибирске произошло уже несколько случаев лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.