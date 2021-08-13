Торговые центры Новосибирска проверяют после сообщений о бомбе

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Посетителей и сотрудников ТЦ «Аура» и ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали из зданий из-за сообщений о минированиях, помещения проверят спецслужбы.
«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения
взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование объектов. Правоохранительными
органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится
в сообщении Антитеррористической комиссии Новосибирской области.
За лето в Новосибирске произошло уже несколько случаев
лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о
заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.