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Торговые центры Новосибирска проверяют после сообщений о бомбе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Посетителей и сотрудников ТЦ «Аура» и ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуировали из зданий из-за сообщений о минированиях, помещения проверят спецслужбы.

«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится в сообщении Антитеррористической комиссии Новосибирской области.

За лето в Новосибирске произошло уже несколько случаев лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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