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Российский сериал «Джетлаг» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Джетлаг»

Сериал «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым в главных ролях появился в видеосервисе Wink.

В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюбленные оказываются по разные стороны света.

Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остается у парня неизменным: желание быть рядом с Женей.

Весь сериал состоит из шести эпизодов. Первая серия «Джетлага» уже доступна в Wink, вторая появится 19 августа, третья — 26 августа.


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