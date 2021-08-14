Российский сериал «Джетлаг» появился в Wink

Фото: © кадр из сериала «Джетлаг»
Сериал «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым в
главных ролях появился в видеосервисе Wink.
В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за
обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюбленные оказываются по
разные стороны света.
Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает
гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется
в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остается
у парня неизменным: желание быть рядом с Женей.
Весь сериал состоит из шести эпизодов. Первая серия «Джетлага»
уже доступна в Wink,
вторая появится 19 августа, третья — 26 августа.