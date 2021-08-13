Мужчина в Забайкалье убил знакомую и выбросил тело на свалку

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, убивший знакомую и выбросивший тело в мусорный контейнер.

По данным следствия, 6 августа в квартире в поселке Первомайский Шилкинского района пьяный мужчина избил знакомую. В качество орудия «наказания» он использовал деревянную швабру. Через некоторое время женщина умерла от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, он положил тело в большую сумку, вынести ее из квартиры помогал приятель. Сумку с телом они выбросили в мусорный контейнер. Спустя два дня на полигоне бытовых отходов в городе Шилке тело обнаружил водитель мусоровозной машины.

Полицейские задержали злоумышленников через несколько дней. Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного фигуранта по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Второму фигуранту, помогавшему вынести тело, предъявили обвинение по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.