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Мужчина в Забайкалье убил знакомую и выбросил тело на свалку

Источник:
Sibnet.ru
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Мусорные контейнеры
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, убивший знакомую и выбросивший тело в мусорный контейнер.

По данным следствия, 6 августа в квартире в поселке Первомайский Шилкинского района пьяный мужчина избил знакомую. В качество орудия «наказания» он использовал деревянную швабру. Через некоторое время женщина умерла от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, он положил тело в большую сумку, вынести ее из квартиры помогал приятель. Сумку с телом они выбросили в мусорный контейнер. Спустя два дня на полигоне бытовых отходов в городе Шилке тело обнаружил водитель мусоровозной машины.

Полицейские задержали злоумышленников через несколько дней. Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного фигуранта по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Второму фигуранту, помогавшему вынести тело, предъявили обвинение по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Забайкалье #Криминал #ЧП
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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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