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Фильм «Космический джем: Новое поколение» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм-анимация «Космический джем: Новое поколение» вышел в видеосервисе Wink спустя месяц после премьеры картины на больших экранах.

Звезду первого фильма 1996 года Майкла Джордана в продолжении заменит не менее легендарный баскетболист — Леброн Джеймс.

По сюжету чемпион НБА вместе со своим сыном Домиником однажды оказываются в плену у виртуальной реальности. Попав в ловушку, Леброн понимает, что его сына взяли в заложники. Чтобы спасти его и вернуться домой, он должен повторить успех Джордана: собрать команду мультяшек и выиграть матч против цифровых версий величайших звезд баскетбола.

Посмотреть фильм «Космический джем: Новое поколение» можно вWink,взяв фильм в аренду на 48 часов за 599 рублей или купить навсегда за 899 рублей.

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