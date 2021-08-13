Фильм «Космический джем: Новое поколение» вышел в Wink

Фильм-анимация «Космический джем: Новое поколение» вышел в видеосервисе Wink спустя месяц после премьеры картины на больших экранах.

Звезду первого фильма 1996 года Майкла Джордана в продолжении заменит не менее легендарный баскетболист — Леброн Джеймс.

По сюжету чемпион НБА вместе со своим сыном Домиником однажды оказываются в плену у виртуальной реальности. Попав в ловушку, Леброн понимает, что его сына взяли в заложники. Чтобы спасти его и вернуться домой, он должен повторить успех Джордана: собрать команду мультяшек и выиграть матч против цифровых версий величайших звезд баскетбола.

Посмотреть фильм «Космический джем: Новое поколение» можно вWink,взяв фильм в аренду на 48 часов за 599 рублей или купить навсегда за 899 рублей.