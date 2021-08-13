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Аквапарк в Новосибирске выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Здание крупнейшего в России крытого аквапарка «Аквамир» в Новосибирске будет выставлено на торги в рамках банкротства ООО «ВДТ строй», входящего в ГК «Кварсис». Его стоимость, по результатам оценки, составила 1,4 миллиарда рублей при изначальном объеме инвестиций в проект более 4,5 миллиарда рублей.

На продажу будут выставлены торговые марки аквапарка, его оборудование, земельные участки, на которых расположен развлекательный комплекс, объекты инфраструктуры. Общая стоимость этого имущества — более 700 миллионов рублей.  

 «Начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов будут определены Межтоп­энергобанком. Условия реализации имущества, не являющегося предметом залога, будут определены кредиторами»,— сообщил «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин. Он также отметил, что каких-либо предложений со стороны потенциальных покупателей ему не поступало.

«Аквамир» — самый большой аквапарк в России, находящийся под куполом, его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров. Заведение открыли в 2016 году.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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