Аквапарк в Новосибирске выставили на продажу

Здание крупнейшего в России крытого аквапарка «Аквамир» в Новосибирске будет выставлено на торги в рамках банкротства ООО «ВДТ строй», входящего в ГК «Кварсис». Его стоимость, по результатам оценки, составила 1,4 миллиарда рублей при изначальном объеме инвестиций в проект более 4,5 миллиарда рублей.

На продажу будут выставлены торговые марки аквапарка, его оборудование, земельные участки, на которых расположен развлекательный комплекс, объекты инфраструктуры. Общая стоимость этого имущества — более 700 миллионов рублей.

«Начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов будут определены Межтоп­энергобанком. Условия реализации имущества, не являющегося предметом залога, будут определены кредиторами»,— сообщил «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин. Он также отметил, что каких-либо предложений со стороны потенциальных покупателей ему не поступало.

«Аквамир» — самый большой аквапарк в России, находящийся под куполом, его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров. Заведение открыли в 2016 году.