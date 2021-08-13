Аквапарк в Новосибирске выставили на продажу

Здание крупнейшего в России крытого аквапарка «Аквамир» в
Новосибирске будет выставлено на торги в рамках банкротства ООО «ВДТ строй»,
входящего в ГК «Кварсис». Его стоимость, по результатам оценки, составила
1,4 миллиарда рублей при изначальном объеме инвестиций в проект более 4,5 миллиарда
рублей.
На продажу будут выставлены торговые марки аквапарка, его
оборудование, земельные участки, на которых расположен развлекательный
комплекс, объекты инфраструктуры. Общая стоимость этого имущества — более
700 миллионов рублей.
«Начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов будут определены Межтопэнергобанком. Условия реализации имущества, не являющегося предметом залога, будут определены кредиторами»,— сообщил «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин. Он также отметил, что каких-либо предложений со стороны потенциальных покупателей ему не поступало.
«Аквамир» — самый большой аквапарк в России, находящийся под
куполом, его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров. Заведение
открыли в 2016 году.