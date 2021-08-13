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Лобода ушла от стандартов в новом треке «Vogue»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода решила отойти от привычного стиля исполнения и выпустила новый трек «Vogue», который исполнила сразу на двух языках.

«Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue — это арт проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе», — написала Лобода в Instagram о новой песне.

Песню «Vogue» Светлана Лобода впервые выпустила сразу на двух языках — русском и украинском. А с названием трека певице помогли поклонники, поэтому у песни два названия — «Vogue» и «Indie Rock».

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