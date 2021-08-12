Ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс

Австралийские ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии.

Исследователи установили, что при щекотке крысы в целом лучше реагировали на контакт с человеком и были менее напуганы. Кроме этого, счастливые животные лучше справлялись с поставленными задачами в ходе экспериментов, пишет The New York Times.

Специалисты уверены, что полученные результаты можно перенести на людей. Например, тяжелобольные люди быстрее справятся с последствиями заболеваниями, если их регулярно щекотать.

Однако ученые отмечают, что далеко не все крысы любят такой вид стимуляции. Некоторые особи через некоторое время становятся агрессивными — по всей видимости, им этот процесс доставляет дискомфорт.