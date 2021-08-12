Следствие назвало основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

Транспортное подразделение Следственного комитета выделило приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте ведомства

Среди возможных причин катастрофы эксперты назвали неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Сотрудники ведомства уже допросили гендиректора компании, которая эксплуатировала вертолет.

«Следователи изъяли образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. Также назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших», — отмечается в сообщении.

Изучаются документы туроператора и авиакомпании, документация на воздушное судно и личные дела экипажа. Также совместно с подразделением МЧС России решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей.

12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге полуострова. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, остальные числятся пропавшими без вести.

Полет являлся экскурсионным, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Известно, что воздушное судно лежит на дне на глубине 137 метров примерно в 700 метрах от берега.