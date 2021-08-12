Выдвинута новая версия передачи коронавируса человеку

Распространение коронавируса могло начаться с заражения нулевого пациента в китайской лаборатории, заявил датский ученый и руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения инфекции в Китае, Питер Эмбарек.

«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории в Ухане, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории», — сказал ученый в интервью телеканалу TV 2.

При этом Эмбарек подчеркнул, что сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб — одна из возможных гипотез. Он отметил, что именно лабораторные работники регулярно контактируют с летучими мышами, тогда как сельские жители обычно с ними не сталкиваются.

ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором утверждалось, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Другая версия происхождения коронавируса — прямая передача человеку от животного, ее специалисты посчитали менее вероятной. Кроме этого в документе указывалась еще одна потенциальная версия возникновения вируса — через охлажденные продукты.