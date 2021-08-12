НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержан похититель алтайской школьницы

Источник:
Sibnet.ru
279 0
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Похитивший и заперший в подвале алтайскую школьницу Олег Лавкин задержан полицейскими, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Его обнаружили в селе Онгудай на Алтае — в 260 километрах от Бийска, где он держал девочку. «В ближайшее время он будет конвоирован для производства следственных действий в Алтайский край», — отмечается в сообщении.

Скрывшийся 40-летний житель Бийского района был объявлен в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетней»).

По версии следствия, мужчина 31 июля заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и оглушил. После этого положил связанную школьницу в прицеп мотоблока и привез к себе домой, где запер в подвале.

Несколько дней похититель удерживал школьницу, однако затем отпустил. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Следователи полагают, что он отказался удерживать ее, так как испугался общественного резонанса, вызванного пропажей ребенка.

Еще по теме
Жители Алтая смертельно отравились алкоголем
Насильникам и убийцам девочки в Красноярском крае вынесли приговор
Житель Бурятии заколол соседа копьем
Массовая гибель диких северных оленей произошла в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Задержан похититель алтайской школьницы
Жители Алтая смертельно отравились алкоголем
Томские власти заявили о выходе на плато по COVID
Самое популярное
Бюджетникам запретят иностранные мессенджеры
Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации
Польша встревожилась угрозой «единства русских и украинцев»
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Обсуждение (0)
Картина дня
Правительство вернет незаконно изъятые пенсионные накопления
Лавров назвал украинский саммит по Крыму «шабашем»
Выдвинута новая версия передачи коронавируса человеку
Китайские ученые создали стекло тверже алмаза
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

Grossmeister38rus

Очередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный
Sibnet.Ru