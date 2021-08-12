Задержан похититель алтайской школьницы

Похитивший и заперший в подвале алтайскую школьницу Олег Лавкин задержан полицейскими, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Его обнаружили в селе Онгудай на Алтае — в 260 километрах от Бийска, где он держал девочку. «В ближайшее время он будет конвоирован для производства следственных действий в Алтайский край», — отмечается в сообщении.

Скрывшийся 40-летний житель Бийского района был объявлен в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетней»).

По версии следствия, мужчина 31 июля заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и оглушил. После этого положил связанную школьницу в прицеп мотоблока и привез к себе домой, где запер в подвале.

Несколько дней похититель удерживал школьницу, однако затем отпустил. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Следователи полагают, что он отказался удерживать ее, так как испугался общественного резонанса, вызванного пропажей ребенка.