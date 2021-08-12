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Китайские ученые создали стекло тверже алмаза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roman Köhler

Китайские ученые изобрели стекло тверже алмаза, открытие открывает путь к созданию электроники и фотоэлектрических панелей, выдерживающих экстремальные температуры и давление.

Прочность алмаза обусловлена его идеальной кристаллической структурой. Исследователи сумели подобрать такие режимы нагрева и давления, которые придали обычному стеклу аналогичную упорядоченную структуру.

В основе нового высокопрочного стекла лежат так называемые фуллерены — особые микроскопические многогранники правильной формы. «Запеченные» вместе, они оказались прочнее алмаза, пишет National Science Review.

Сам процесс нагрева такого стекла занимает продолжительное время — порядка 12 часов. Еще столько же требуется, чтобы остудить удивительный материал. Кроме этого, требуется постоянное давление 25 Гпа.

Новый материал получил название AM-III. При измерении твердости методом Виккерса он показал твердость 113 ГПа. Для сравнения, алмазы природного происхождения имеют твердость от 70 до 100 Гпа.

Самое примечательное, что AM-III является полупроводником, аналогичным кремнию. Такое сочетание электронных и механических свойств делает материал привлекательным для «вечных» фотоэлектрических датчиков и солнечных батарей, способных выдерживать любые условия.

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