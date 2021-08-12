Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах

Компания Microsoft представила новую версию приложения Xbox для Windows, которая стала доступна участникам программы тестирования Xbox Insiders. Ранее сервис был запущен только на Android.

Теперь приложение содержит встроенный облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. Чтобы поиграть на компьютере, пользователю потребуется лишь контроллер, подключенный через Bluetooth или USB.

Кроме этого, в приложении появился новый раздел Cloud Gaming, где пользователю доступны все облачные игры на платформе. Для его запуска требуется действующая подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Новое приложение Xbox включает в себя возможность потоковой трансляции игр с локальной консоли. Кроме этого, пользователи получат возможность возобновить игры для Xbox на ПК, которые ранее были запущены на консоли.