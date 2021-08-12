Лавров назвал украинский саммит по Крыму «шабашем»

Западные государства продолжат поощрять расизм и фашизм киевских властей на украинском саммите «Крымская платформа», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе трансляции на Facebook.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал глава МИД.

По его словам, Запад вынужден подыгрывать пещерным инстинктам нынешней украинской власти, а его позиция по Крыму является «позорной», так как после прошедшего референдума крымский народ пытаются оскорбить.

«Вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма», — подчеркнул Лавров.