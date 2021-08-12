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Вышла новая «королевская битва» Naraka: Bladepoint

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.steampowered.com

Студия 24 Entertainment запустила новую игру в жанре «королевской битвы» под названием Naraka: Bladepoint.

Проект уже доступен пользователям цифрового магазина Steam, позднее он появится в EGS, после чего состоится релиз игры на консолях. Стандартное издание обойдется покупателю в 1199 рублей.

Разработчики отмечают, что Naraka: Bladepoint выводит популярный жанр на новый уровень за счет сочетания захватывающего рукопашного боя и беспрецедентного движения с помощью паркура с динамическим игровым процессом.

«Будь то столкновение мечами в рукопашной схватке или стрельба по неосведомленным противникам издалека, сражения в Naraka: Bladepoint будут быстрыми и захватывающими», — отмечается в описании игры на странице проекта.

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suportar

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nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

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