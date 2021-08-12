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Правительство вернет незаконно изъятые пенсионные накопления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство предлагает обязать негосударственные страховые пенсионные фонды возмещать россиянам средства, переведенные в другие страховые компании с нарушением закона.

Госдума может принять соответствующий проект закона уже в октябре, он начнет действовать с июля 2022 года. При этом незаконно изъятые пенсионные накопления вернут, если нарушение закона было признано судом, пишут «Известия».

«Предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода»,— отмечается в пояснительной записке.

К середине 2021 года пенсионные резервы НПФ достигли исторического максимума — 1,5 триллиона рублей. С 1 августа НПФ и Пенсионный фонд России увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям.

По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%. Однако эти результаты оказались ниже, чем годовая инфляция, которая составила 6,5%.

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