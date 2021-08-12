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Почему детей нельзя оставлять одних в машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shixart1985 / Attribution License
Госавтоинспекция опубликовала памятку для водителей с перечислением рисков, они подвергают детей, оставленных одних в машине. При этом ведомство напомнило, что родителя могут оштрафовать, даже если он покинул машину с детьми на несколько минут.

ГИБДД отмечает, что особенно опасно оставление детей в автомобиле летом, в жаркую погоду. Запертый в машине ребенок фактически попадает в смертельную ловушку и может погибнуть. Ежегодно в России фиксируется несколько таких случаев.

В жаркую погоду салон автомобиля может нагреваться до 70 градусов по Цельсию. Даже открытые окна не могут эффективно охлаждать салон, находящийся под прямыми солнечными лучами, так как машина припаркована и не двигается. А дети в среднем перегреваются быстрее взрослых в пять-шесть раз.

Риски для ребенка

  • Ребенок в жаркую погоду может получить тепловой удар даже за несколько минут
  • Оставленные одни в автомобиле дети могут запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, что может привести к гибели
  • Ребенок способен случайно выключить ручной тормоз, в результате автомобиль может скатиться в воду или упасть с возвышения
  • Преступники могут угнать автомобиль вместе с находящимися в нем детьми.
  • Если автомобиль припаркован на обочине, машину могут протаранить другие участники движения при ДТП
  • Ребенок может сам завести машину и тронуться с места. Это может привести к серьезной аварии с тяжелыми последствиями

ГИБДД напоминает, что пункт 12.8 ПДД запрещает оставлять в автомобиле на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. Даже минутная отлучка родителя в этом случае грозит административным штрафом в размере 500 рублей.

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suportar

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Grossmeister38rus

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