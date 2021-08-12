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Томские власти заявили о выходе на плато по COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Томской области остановился, заявил на оперативном совещании глава региона Сергей Жвачкин.

«Рост заболеваемости в регионе остановлен, в последнюю неделю мы фиксируем плато и сейчас сосредотачиваемся на вакцинации», – цитирует Жвачкина пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, в Томской области от коронавируса привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации, в том числе 33% граждан старше 60 лет.

Процент привитых жителей в Томской области больше, чем в среднем по стране, но общий уровень вакцинированных пока ниже. Губернатор объяснил это дефицитом вакцины в апреле и мае, который уже ликвидировали. Сейчас, по его словам, темпы вакцинации снизились из-за периода каникул и отпусков.

«У нас университетский город, и мы живем в Сибири. Томск в августе пустой. Студенты на каникулах, в отпусках больше половины сотрудников самой большой профессиональной сферы – образования. Мы сосредоточились на вакцинации тех, кто остался», – сказал Жвачкин.

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suportar

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Grossmeister38rus

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