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Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт Кремля

Президент России Владимир Путин указал на сорванные сроки по ликвидации аварийного жилья в Туве врио главы республики Владиславу Ховалыгу, сообщается на сайте Кремля.

«У Вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора–два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018-го, но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому Вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо», — сказал Путин.

Он также отметил, что в Туве перегружены школы, норматив превышен значительно, и недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений. Путин сказал Ховалыгу, что договорится с правительством и они напрямую проработают с главой Тувой эти вопросы.

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Республика Тува #Квадраты
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