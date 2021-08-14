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Эксперты назвали самые безопасные презервативы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wuestenigel / Attribution License
Эксперты Роскачества проанализировали 17 торговых марок презервативов и выяснили, какие из них безопасные, а какие могут стать причиной неприятного сюрприза и быть просто вредными для здоровья.

По данным ВОЗ, презервативы при условии их правильного и систематического использования – один из из самых эффективных методов защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.

Для каждого способа контрацепции высчитывается индекс Перля, он показывает эффективность метода и равен числу незапланированных зачатий в течение одного года у 100 женщин при использовании того или иного метода контрацепции. При правильном применении презервативы вполне эффективны: показатель неудач составляет всего 2-4%.

Эксперты Роскачества закупили презервативы Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, In Time, «Гладиатор», Hasico, Torex, Viva.

Закупочная стоимость образцов составила от 26 до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 презервативов: соответственно, цена за единицу составила от 8,7 до 53,3 рубля.

Товары исследовались на 60 показателей, из них 49 связаны с безопасностью изделий, в том числе концентрации вредных веществ.

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Также эксперты провели оценку визуальных дефектов, герметичности, прочности на растяжение до и после теплового старения, учли достоверность маркировки, целостность упаковки и соответствие фактических размеров презервативов заявленным, указанным на упаковке.

Во время испытания на содержание потенциально опасных веществ в презервативах пяти из 17 торговых марок обнаружили цинк и изопропанол в количестве, превышающем допустимые значения. Для организма эти вещества опасны, они грозят раздражающим воздействием.

Превышение содержания цинка обнаружились в презервативах «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть». Повышенное содержание изопропанола – в Contex и «Гусарских». Эти пять марок эксперты не стали исследовать дальше, потому что уже сочли их опасными для здоровья.

Тест на целостность упаковки и герметичность презерватива прошли все образцы, но у презерватива торговой марки Duett был обнаружен дефект «слипшаяся складка», то есть он был бракованным.

По ГОСТ стандарт размеров презервативов в России – 178 (+/- 2) миллиметров в длину и 54 миллиметров в диаметр.

Если презерватив широкий, он может просто сползать, а если короткий – или сползать, или разрываться. Таким образом, он не обеспечит барьерную функцию. У презервативов «Гороскоп любви» нашли существенные отклонения по показателю длины.

Самые высокие баллы в рейтинге Роскачества получили торговые марки Hasico, Ocamoto и In Time. Но во время подготовки исследования производитель марки Hasico ушел с российского рынка, поэтому лучших презервативов, по мнению экспертов Роскачества, в РФ уже нет.

Худшими по совокупности показателей (помимо тех пяти, которые сразу «сошли с дистанции») оказались Ganzo, Durex и Duett.

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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
Sibnet.Ru