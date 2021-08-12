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Водитель перевернувшегося в Кузбассе автобуса отдал руль пассажиру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Водитель микроавтобуса, ехавшего из Красноярска в Новосибирск и опрокинувшегося на трассе в Кемеровской области, передал руль пассажиру, так как хотел спать, в ДТП погиб один человек и шестеро пострадали, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

ДТП произошло около 05.00 (01.00 мск) в четверг на 66 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу. Микроавтобус Toyota Grand Hiace съехал с дороги и опрокинулся. Один человек погиб, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Всего на момент аварии в авто находилось восемь человек.

По данным регионального СК, житель Новосибирска купил в Красноярске микроавтобус, через приложение набрал попутчиков и поехал обратно в свой город. В пути водитель захотел спать и передал управление транспортным средством одному из пассажиров. Через непродолжительное время последний не справился с управлением.

Следствие даст оценку действиям владельца автобуса, также выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Кузбасс #ЧП #ДТП
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