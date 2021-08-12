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Премьера фильма «Кровные узы» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кровные узы»

Напряженный нео-вестерн «Кровные узы» о противостоянии двух семейств вышел в видеосервисе Wink.

По сюжету Джордж и Маргарет Блэклейдж были уверены, что впереди их ждет счастливая старость. Но однажды их единственный сын погиб, упав с лошади, а невестка Лорна, через пару лет после трагедии, снова вышла замуж и увезла внука в новый дом.

Ее супругом стал Донни Вебой, который не гнушался поколачивать жену и пасынка. Решив встать на защиту внука, Маргарет и Джордж поехали в гости к Вебоям. И очень быстро они поняли, что без боя им не уйти.

Главные роли в драматическом триллере исполнили Кевин Костнер и Дайан Лэйн. Их персонажи будут спасать внука.

Фильм «Кровные узы» можно посмотретьв видеосервисе Wink, купив навсегда в качестве Full HD за 399 рублей.

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

Очередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный
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