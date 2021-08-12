Премьера фильма «Кровные узы» состоялась в Wink

Напряженный нео-вестерн «Кровные узы» о противостоянии двух семейств вышел в видеосервисе Wink.

По сюжету Джордж и Маргарет Блэклейдж были уверены, что впереди их ждет счастливая старость. Но однажды их единственный сын погиб, упав с лошади, а невестка Лорна, через пару лет после трагедии, снова вышла замуж и увезла внука в новый дом.

Ее супругом стал Донни Вебой, который не гнушался поколачивать жену и пасынка. Решив встать на защиту внука, Маргарет и Джордж поехали в гости к Вебоям. И очень быстро они поняли, что без боя им не уйти.

Главные роли в драматическом триллере исполнили Кевин Костнер и Дайан Лэйн. Их персонажи будут спасать внука.

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