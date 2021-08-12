Насильникам и убийцам девочки в Красноярском крае вынесли приговор

Суд вынес приговор мужчине и его несовершеннолетнему знакомому за повторное изнасилование, а затем убийство 12-летней девочки деревне Нижняя Коя Красноярского края, сообщает СК РФ.
Школьница 12 лет была изнасилована и убита в конце мая 2020
года, ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. По словам матери
девочки, год назад ее дочь уже насиловали, а в феврале угрожали убить, но
правоохранительные органы не стали расследовать эти случаи.
Нападавший на нее подросток и его знакомый Родион Соловьев снова изнасиловали школьницу, а затем убили.
Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде
23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы
сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в
воспитательной колонии.
Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на
сумму 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику.