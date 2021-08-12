Насильникам и убийцам девочки в Красноярском крае вынесли приговор

Суд вынес приговор мужчине и его несовершеннолетнему знакомому за повторное изнасилование, а затем убийство 12-летней девочки деревне Нижняя Коя Красноярского края, сообщает СК РФ.

Школьница 12 лет была изнасилована и убита в конце мая 2020 года, ее тело нашли в заброшенном пожарном резервуаре. По словам матери девочки, год назад ее дочь уже насиловали, а в феврале угрожали убить, но правоохранительные органы не стали расследовать эти случаи.

Нападавший на нее подросток и его знакомый Родион Соловьев снова изнасиловали школьницу, а затем убили.

Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику.