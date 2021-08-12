Приложение вернет Windows 11 классическое меню «Пуск»

Небольшое приложение Start11 представила известная компания Stardock, оно возвращает в Windows 11 традиционное меню «Пуск», если пользователь оказался разочарован новым вариантом этого элемента управления.

Программа позволяет перенести «Пуск» в привычный левый угол или отставить его по центру, как предлагают разработчики Windows 11. Фактически, у пользователей появляется несколько дополнительных вариантов размещения меню.

При желании Start11 придаст Windows 11 «ретро-вид», который будет напоминать владельцам Windows 7. Кроме этого, поддерживается темная тема оформления, есть много других тонких настроек меню.

Примечательно, что на рынке присутствует множество приложений, который возвращают классическое меню «Пуск» Windows 10. При этом Start11 стала первой программой, предназначенной для одиннадцатой версии операционной системы от Microsoft.