Начались съемки сериала «Лимитчицы» про трех ткачих в 70-е

Сериал «Лимитчицы» про трех девушек, влюбившихся в одного парня, начали снимать для канала «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Действие сериала развернется во второй половине 1970-х годов. По всему Советскому Союзу строятся предприятия легкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги – Маша (Валерия Федорович), Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова) – переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике.

В судьбах героинь сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного парня. Но счастливой избранницей Ивана (Алексей Демидов) станет только одна из них.

Съемки сериала «Лимитчицы» для телеканала «Россия» пройдут в Подмосковье. Дата премьеры сериала пока неизвестна.