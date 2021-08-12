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Поклонская создала собственного аниме-клона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/poklonskaya_nv/696

Зампредседателя комитета Госдумы по международный делам Наталья Поклонская создала собственную анимационную копию, об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

Аниме клон получил имя Sora, что в переводе с японского языка означает «небо». Цифровую копию в стиле аниме, которая стала первым выпуском NFT, депутат и ее команда посвятили прошедшим в Токио Олимпийским играм.

«Миловидная, но сильная внутри Sora с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке. И скажу, что мне очень понравилось!» — отметила Поклонская.

Политик опубликовала анимационное видео, на котором персонаж произносит на японском языке девиз минувшей Олимпиады: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Поклонская подчеркнула, что тем самым подчеркивается важность единства людей во всем мире.

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