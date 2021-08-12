Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал о спасении

Удачное место в вертолете, занятия фридайвингом и хладнокровие, а также оперативность сотрудников Кроноцкого заповедника помогли спастись туристу, когда вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки, об этом рассказал сам мужчина.

Вертолет Ми-8 с группой туристов потерпел крушение в четверг — он упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек смогли спастись.

По данным правительства Камчатского края, Виктор Стрелкин прилетел на полуостров во вторник, 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на 12 августа была запланирована вертолетная экскурсия.

«Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся», — рассказал турист.

Он успел отстегнуться и смог вдохнуть воздух. После этого вертолет сразу заполнился водой. По словам мужчины, он выплыл через разбитое стекло в кабине пилотов. Турист, занимавшийся фридайвингом, считает, что глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров.

«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, звали на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми», — добавил Стрелкин.