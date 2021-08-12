Видео тонущей в луже машины собрало 500 тысяч просмотров

Видео, на котором машина тонет в огромной луже в Новосибирске, собрало 500 тысяч просмотров в TikTok.

«Ливневки Новосибирска 11 августа. Печальное зрелище на улице Сакко и Ванцетти», — подписал видео автор. В ролике видно, как седан тонет в огромной луже, водитель вынужден выйти из машины.

«Это как Титаник… Была машина, и нет машины», — печально говорит автор видео, которое он снял сразу после сильного ливня в Новосибирске.