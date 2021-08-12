Видео тонущей в луже машины собрало 500 тысяч просмотров

Видео, на котором машина тонет в огромной луже в
Новосибирске, собрало 500 тысяч просмотров в TikTok.
«Ливневки Новосибирска 11 августа. Печальное зрелище на улице
Сакко и Ванцетти», — подписал видео автор. В ролике видно, как седан тонет в
огромной луже, водитель вынужден выйти из машины.
@abram_tv_official
Ливневки Новосибирска 11.08.21! Печальное зрелище на ул. Сакко и Ванцетти##ливень##потоп##дождь##новосибирск##нск##затопило##авто##машинаOh No - Kreepa
«Это как Титаник… Была машина, и нет машины», — печально
говорит автор видео, которое он снял сразу после сильного ливня в Новосибирске.