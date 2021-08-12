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Видео тонущей в луже машины собрало 500 тысяч просмотров

Источник:
Sibnet.ru
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Видео, на котором машина тонет в огромной луже в Новосибирске, собрало 500 тысяч просмотров в TikTok.

«Ливневки Новосибирска 11 августа. Печальное зрелище на улице Сакко и Ванцетти», — подписал видео автор. В ролике видно, как седан тонет в огромной луже, водитель вынужден выйти из машины.

@abram_tv_official

Ливневки Новосибирска 11.08.21! Печальное зрелище на ул. Сакко и Ванцетти##ливень##потоп##дождь##новосибирск##нск##затопило##авто##машина

Oh No - Kreepa

«Это как Титаник… Была машина, и нет машины», — печально говорит автор видео, которое он снял сразу после сильного ливня в Новосибирске.

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nicollaich

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suportar

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жизнилюб

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Grossmeister38rus

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