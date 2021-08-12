Госинспекторы сняли видео об осмелевших медведях у Байкала

Госинспекторы Забайкальского нацпрака смонтировали видео, на кадрах которого видны медведи, которые летом 2020 года все чаще выходят к людям, абсолютно их не опасаясь. Специалисты предупредили, что делать при встрече с хозяином тайги.

Предупреждающее видео предназначено, в первую очередь, для туристов, которые собираются посетить особо охраняемые природные территории, написала пресс-служба «Заповедного Подлеморья» в Instagram.

«Хочется напомнить нашим туристам, что дикая природа — это дом лесного хищника — медведя, встречи с которым не редки на наших территориях. Невозможно предусмотреть каждый конкретный случай встречи с ним человека», — отметили специалисты.

Госинспекторы рекомендовали путешествовать группами, больше шуметь. Лучше воздержаться от походов по лесу в сумерках и ночью, ведь в это время он более активен. Устраивать стоянки нужно в специально местах. Не оставлять в местах вашего отдыха пищу и мусор.

Нельзя приближаться к медведю, даже если кажется, что он ведет себя «дружелюбно». При неожиданной встрече ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Можно, осторожно пятясь, попробовать отойти в сторонку, стараясь соблюдать спокойствие.