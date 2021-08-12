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Житель Бурятии заколол соседа копьем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Житель Заиргаевского района Бурятии затаил обиду на соседа и отомстил ему, ударив самодельным копьем, сообщило региональное СУ СК России.

По данным суда и следствия, что 14 июля 2020 года житель Заиграевского района вечером собрался зайти к соседу и предложить выпить вместе. Но на пороге дома он подслушал, как сосед высказывается о нем оскорбительно, с нецензурной бранью.

Решив отомстить за оскорбление, мужчина затаился на крыльце и приготовил самодельную пику. Ранее он сделал ее из клинка, укрепленного на длинном древке, и повсюду носил с собой. Дождавшись, когда сосед выйдет из дома, злоумышленник напал на него и ударил пикой не менее 15 раз.

От полученных повреждений 43-летний потерпевший скончался на месте. Убийца, используя тележку, перенес тело в свой дом, где замотал тряпками, связал, после чего укрыл под хламом, намереваясь позже скинуть его в реку. Но в это время мужчину задержали.

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора ранее судимому 33-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда Тройкину назначено наказание в виде 10 лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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