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Ксения Бородина поставила миллион в споре на свою естественность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © borodylia, instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина предложила миллион тому, кто докажет, что ее волосы покрашены. Сама она утверждает, что ее цвет волос — натуральный.

Спор Бородиной с подписчиками завязался после того, как в комментариях ей стали писать, будто ведущая врет по поводу натурального цвета волос. Бородина предложила приехать в любой салон и сделать экспертизу, но, если окажется, что волосы натуральные — миллион должны будут телеведущей.

Комментарии хейтеров для знаменитостей — обычное дело. Но звезды реагируют на них по-разному. Одни игнорируют, другие — отшучиваются. Ксения Бородина часто вступает в конфликт со своими «врагами» из соцсетей, не стесняется в выражениях и оправдывается за то, в чем ее обвиняют.

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