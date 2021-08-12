Разлившийся ручей унес гаражи и зимовья в Забайкалье

Паводковая обстановка осложнилась из-за обильных дождей в Забайкалье. В двух селах разлившаяся вода унесла часть построек в двух селах Сретенского района, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Маленький ручей Кучертай превратился в огромную реку из-за пришедших с сопок сточных вод. Привело это к достаточно серьезному разрушению в селе Верхняя Куэнга. Пострадали четыре дома. Унесло часть построек, гаражи, зимовья», — сообщил глава муниципального образования Алексей Закурдаев.

Для пострадавших собрали гуманитарную помощь, предприниматели доставили бутилированную воду пострадавшим. По словам Закурдаева, скоро восстановят дорожную сеть и организуют дополнительный подвоз воды в населенные пункты, где были паводки.

Непростая обстановка с подтоплениями складывается и в Читинском районе, также небольшой подъем воды начался в реке Шилке. Порядка восьми собственников сообщили о подтоплении приусадебных участков в поселке Кокуй.

В июле во время паводков в Забайкалье подтопило более 2 тысяч домов, были размыты дороги. А на одном из участков Транссибирской магистрали обрушился мост.