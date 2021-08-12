Несколько артистов отказались выступать на Дне независимости Украины

Музыкальные коллективы по разным причинам отклонили предложения выступить на Дне независимости Украины в Киеве по разным причинам.

В списке тех, кто не будут петь для жителей Украины на празднике — группы Green Grey, «Бумбокс», «Плач Еремии», Onuka и «Друга Рика».

Организатор концертов группы «Друга Рика» сообщил Газете.ru, что в День независимости Украины коллектив будет играть хедлайнерский сет в Мариуполе, именно по этой причине они отказались от выступления в Киеве.

Организатор киевского мероприятия Екатерина Царик в интервью сайту «Страна» пояснила, что «Бумбокс» просто «корректно отказались» от участия.