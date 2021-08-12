Постапокалиптические пейзажи показал фотограф из Норильска

Фотограф из Норильска Александр Сидоров опубликовал снимки
постапокалиптичных пейзажей в окрестностях города.
Свои снимки он сделал на заброшенной военной базе рядом с
поселком Медвежка. Кадры напоминают декорации для фантастических фильмов.
Подписчики были в восторге от таких фотографий. Они просили
поделиться местом съемки и рассказать, как туда добраться.
suportarРазложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?
nicollaichДа здравствует пальмовое масло, не?
жизнилюбщас к выборам ..каких только сказок не услышишь???
med317А с прививками разве не умирают? Причем не столько от Ковида, сколько от самой прививки. P.s. после 2й...