Постапокалиптические пейзажи показал фотограф из Норильска

Фотограф из Норильска Александр Сидоров опубликовал снимки постапокалиптичных пейзажей в окрестностях города.

Свои снимки он сделал на заброшенной военной базе рядом с поселком Медвежка. Кадры напоминают декорации для фантастических фильмов.

Подписчики были в восторге от таких фотографий. Они просили поделиться местом съемки и рассказать, как туда добраться.