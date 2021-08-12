НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Постапокалиптические пейзажи показал фотограф из Норильска

Источник:
Sibnet.ru
336 0

Фотограф из Норильска Александр Сидоров опубликовал снимки постапокалиптичных пейзажей в окрестностях города.

Свои снимки он сделал на заброшенной военной базе рядом с поселком Медвежка. Кадры напоминают декорации для фантастических фильмов.

Подписчики были в восторге от таких фотографий. Они просили поделиться местом съемки и рассказать, как туда добраться.

Еще по теме
Иркутянин на скейтборде запустил фейерверк на проезжей части
Станционную размыло из-за строительства четвертого моста
Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео
Фигурист Ягудин не почувствовал дыма в Красноярске
смотреть все
Красноярск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Цены на квартиры в Новосибирске выросли без спроса
Бизнес-омбудсмен поддержит замдиректора «Томского пива»
Иркутянин на скейтборде запустил фейерверк на проезжей части
Томские полицейские смогут штрафовать за нарушение тишины
Самое популярное
Путин потребовал остановить вымирание России
Украина нашла единственный способ «вернуть» Крым
Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю
Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин наградил российских призеров Олимпиады
Вертолет с туристами разбился на Камчатке
Перечислены причины проходить техосмотр после 22 августа
Анонсирован эксперимент с дистанционной торговлей алкоголем
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

med317

А с прививками разве не умирают? Причем не столько от Ковида, сколько от самой прививки. P.s. после 2й...
Sibnet.Ru