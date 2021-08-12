Массовая гибель диких северных оленей произошла в Красноярском крае

Более 50 тел диких северных оленей нашли на берегу реки Хатанги, у некоторых из них были огнестрельные ранения, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В пяти километрах от поселка на правом берегу реки Хатанга в разных местах были обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя, двое из которых, предположительно, имеют огнестрельные ранения.
Остальную основную
массу составляют телята дикого северного оленя, они могли в ходе
сезонной миграции при переправе через реку ослабнуть и захлебнуться. После этого их прибило к берегу. На их телах отсутствуют повреждения.
Дознаватель возбудил в отношении неустановленного лица
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК
РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух
лет.
suportarРазложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?
nicollaichДа здравствует пальмовое масло, не?
жизнилюбщас к выборам ..каких только сказок не услышишь???
med317А с прививками разве не умирают? Причем не столько от Ковида, сколько от самой прививки. P.s. после 2й...