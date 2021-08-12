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Массовая гибель диких северных оленей произошла в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СФУ

Более 50 тел диких северных оленей нашли на берегу реки Хатанги, у некоторых из них были огнестрельные ранения, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В пяти километрах от поселка на правом берегу реки Хатанга в разных местах были обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя, двое из которых, предположительно, имеют огнестрельные ранения. 

Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, они могли в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабнуть и захлебнуться. После этого их прибило к берегу. На их телах отсутствуют повреждения.

Дознаватель возбудил в отношении неустановленного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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