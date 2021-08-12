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Неизвестный сбил велосипедиста насмерть в Новосибирске и скрылся

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД Новосибирска

Водитель ночью сбил велосипедиста и уехал с места аварии, велосипедист умер на месте, полиция ищет очевидцев происшествия, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 02.40 на территории Заельцовского района, водитель на не установленном автомобиле на улице Краснояровское шоссе сбил велосипедиста, мужчину, предположительно 35-40 лет, который двигался в попутном направлении. С места происшествия водитель машины скрылся. В результате ДТП велосипедист умер.

 На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Очевидцев данного ДТП просят сообщить в полицию.

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Новосибирск #ДТП
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