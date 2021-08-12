Неизвестный сбил велосипедиста насмерть в Новосибирске и скрылся

Фото: © УГИБДД Новосибирска
Водитель ночью сбил велосипедиста и уехал с места аварии, велосипедист умер на месте, полиция ищет очевидцев происшествия, сообщает УГИБДД по Новосибирску.
В четверг в 02.40 на территории Заельцовского района, водитель
на не установленном автомобиле на улице Краснояровское шоссе сбил
велосипедиста, мужчину, предположительно 35-40 лет, который двигался в попутном
направлении. С места происшествия водитель машины скрылся. В результате ДТП
велосипедист умер.
На месте работает
следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
Очевидцев данного ДТП просят сообщить в полицию.