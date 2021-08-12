S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок

Разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 ведется на движке Unreal Engine 5, сообщил официальный представитель студии GSC Game World в Twitter.

В подтверждение этой информации GSC Game World опубликовала скриншот, на котором изображен процесс создания одной из локаций S.T.A.L.K.E.R. 2. Из него следует, что шутер создается на самом современном графическом движке.

Первый показ U Unreal Engine 5 состоялся в мае 2020 года. В числе двух главных особенностей этого движка — система динамического глобального освещения в реальном времени и микрополигональный рендеринг.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 28 апреля 2022 года. Издателем игры станет компания Koch Media. Игрокам уже предлагают оформить предзаказы одного из самых ожидаемых проектов будущего года в Steam.