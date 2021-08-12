США попытаются остановить наступление талибов в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад на переговорах в Дохе предложил членам запрещенного в России движения «Талибан» прекратить наступление в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Ранее талибы предостерегли Вашингтон от дальнейшего вмешательства в дела Афганистана. Это произошло после американских авиаударов по позициям боевиков, наступавших на крупные административные центры страны.

Представитель террористической организации Забиулла Муджахед заявил, что ситуация в Афганистане перестала контролироваться властями. По его словам, правительственные войска потеряли позиции.

США рассчитывают убедить стороны снизить уровень насилия, прекратить огонь и принять обязательство не признавать правительство, пришедшее к власти с помощью силы. В переговорах также участвуют представители России, Китая и Пакистана.

Между тем боевики в конце июля овладели значительными территориями — теперь они контролируют около 90% границы Афганистана, включая границу с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.