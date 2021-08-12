Вертолет с туристами разбился на Камчатке

Вертолет с туристами разбился в районе Южно-Камчатского заказника на Камчатке, на его борту были 13 туристов и три члена экипажа, сообщается на сайте правительства края.

По предварительным данным, вертолет «Ми-8» авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро. Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров.

На место происшествия также вылетели губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели МЧС и медики. «Интерфакс» утверждает, что выжили семь человек. Источник ТАСС сообщил о восьми выживших.

В настоящее время проводится спасательная операция, в ней участвуют борт Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России. Среди первых версий ЧП — техническая неисправность или ошибка экипажа. Известно, что в районе падения были плохие метеоусловия.